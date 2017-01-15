Юнеиль «Staz» Джавиньес стал первым на турнире WESG 2016 по Hearthstone
Филиппинец Юнеиль «Staz» Джавиньес победил на турнире World Electronic Sports Games 2016 по Hearthstone.
В финале Staz обыграл шведа Йона «Orange» Вестберга из команды Alliance со счетом 4:3.
Джавиньес получит 150 000 долларов, а Вестбергу достанется 70 000 долларов.
World Electronic Sports Games проходил с 12 по 15 января в китайском городе Чанчжоу. Призовой фонд турнира по Hearthstone составил 300 000 долларов.
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