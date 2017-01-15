Репилов выиграл спринт на этапе Кубка мира по санному спорту, Павличенко – второй
На этапе Кубка мира по
санному спорту в Сигулде (Латвия) состоялся мужской спринт. Первое место занял
российский спортсмен Роман Репилов.
Россиянин показал результат 27,585 секунды. Вторым стал его соотечественник Семен
Павличенко. Напомним, что до этого Семен одержал победу, а Репилов стал
вторым. Третье место у австрийца Вольфганга Киндла.
Санный спорт. Кубок мира
Мужчины. Одноместные
сани
1. Роман Репилов (Россия) 27,585
2. Семен Павличенко (Россия) 27,610
3. Вольфганг Киндл (Австрия) 127,642…
6. Степан Федоров (Россия) 27,726…
9. Александр Горбацевич (Россия) 27,784
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