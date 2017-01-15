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Михалкин в первом бою после дисквалификации сразится с Махтеенко

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Бывший чемпион Европы по версии Европейского боксерского союза россиянин Игорь Михалкин первый поединок после отстранения за употребление мельдония проведет 18 марта против украинца Евгения Махтеенко.

- Михалкин 18 марта в Мальме проведет бой с Махтеенко. Это будет рейтинговый поединок, - заявил промоутер Михалкина Эрол Сейлан агентство ТАСС.

В конце 2016 года российский боксер был оправдан по делу об употреблении мельдония. Допинг-проба Михалкина дала положительный результат в марте 2016 года. Она была взята 12 марта после успешной защиты российским боксером титула чемпиона Европы в весовой категории до 79,38 кг, когда он единогласным решением судей победил француза Патрика Буа. Впоследствии результат боя был аннулирован.

31-летний россиянин за карьеру одержал 18 побед (9 из них - досрочно) и потерпел одно поражение. Махтеенко имеет в своем активе 8 побед (7 - нокаутом) и шесть поражений на профессиональном ринге.




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