Team EnVyUs стала победителем WESG 2016 по CS:GO
Французский коллектив Team EnVyUs стал чемпионом турнира World Electronic Sports Games 2016 по CS:GO.
В финальном поединке французы переиграли польскую команду Team Kinguin со счетом 2:0 (16:5 de_train, 16:6 de_dust2).
Team EnVyUs получит чек на 800 000 долларов, а Team Kinguin достанется 400 000 долларов.
World Electronic Sports Games проходил с 12 по 15 января в китайском городе Чанчжоу. Призовой фонд турнира по CS:GO составил 1,5 миллиона долларов.
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