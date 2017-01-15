Рикко Гросс: Сегодня несколько наших спортсменов могли подняться на подиум

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал выступление российских спортсменов в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

- Сегодня была хорошая гонка. Несколько наших спортсменов могли подняться на подиум. Но последняя стрельба нас подвела – в общей сложности мы допустили семь промахов. Это много.

Что касается финиша и борьбы Антона Шипулина с Михалом Крчмаром – в такой ситуации важно знать не только время до спортсмена впереди тебя, но и того, который тебя догоняет.

С Малышко и Гараничевым после гонки мы обсудили их стрельбу. Евгений мог быть в десятке сильнейших и в спринте, и в гонке преследования, но ошибки на стрельбе стоя помешали. Будем работать над этим на тренировках.

Матвей Елисеев и Антон Бабиков пропустили сегодня гонку по плану. На следующей неделе у нас гонки в пятницу, субботу и воскресенье. В такой ситуации нам нужно быть осторожными – до чемпионата мира остается не так много времени, - передает слова Гросса официальный сайт СБР.

Напомним, что гонку преследования в Рупольдинге выиграл француз Мартен Фуркад.

Кубок мира по биатлону

Рупольдинг (Германия)

Гонка преследования. Мужчины

12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) 33.57,5 (3)

2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) + 18,3 (0)

3. Михал Крчмар (Чехия) + 19,5 (0)

4. Антон Шипулин (Россия) + 21,3 (1)

5. Арнд Пайффер (Германия) + 24,1 (1)...

14. Дмитрий Малышко (Россия) + 1.02,8 (2)…

25. Евгений Гараничев (Россия) + 1.32,2 (4)…

39. Максим Цветков (Россия) + 2.51,8 (5)