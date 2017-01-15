Буров и Спиридонова заняли третье место в лыжной акробатике на Кубке мира по фристайлу
На этапе Кубка мира по фристайлу в Лейк-Плэсиде (США) завершились соревнования по лыжной акробатике. Третье место у мужчин занял россиянин Максим Буров, а у женщин – его соотечественница Ксения Спиридонова.
В мужском турнире победу одержал представитель
Белоруссии Антон Кушнир. Второе место занял американец Мэк Бохоннон. У женщин первой стала американка Эшли
Колдуэлл, второе место заняла австралийка
Даниэлла Скотт.
Фристайл. Кубок мира
Лейк-Плэсид (США)
Лыжная акробатика
Мужчины
1. Антон Кушнир (Белоруссия) 120,36
2. Мэк Бохоннон (США) 119,46
3. Максим Буров (Россия) 107,32
4. Станислав Никитин (Россия) 98,41
Женщины
1. Эшли Колдуэлл (США) 99,63
2. Даниэлла Скотт (Австралия) 92,00
3. Кристина Спиридонова (Россия) 81,27
4. Александра Орлова (Россия) 77,43…
9. Любовь Никитина (Россия) 63,80
10. Вероника
Корсунова (Россия) 63,63