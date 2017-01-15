«Кальяри» обыграл «Дженоа» благодаря дублю Боррьелло
Матч 20-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Дженоа» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Кальяри».
В составе победителей дубль сделал Марко Боррьелло. Также отличились Жоау Педру
Гальвау и Диего Фариас (с пенальти). Единственный мяч у гостей в активе
Джованни Симеоне.
«Кальяри» набрал 26 очков и занимает десятое
место. У «Дженоа» 23 очка и 14-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
20-й тур
Матч
Голы
Симеоне 29 (0:1). Боррьелло 40 (1:1). Гальвао 44 (2:1). Боррьелло 60 (3:1). Фариас 64 (4:1 - пен.).
Состав
Кальяри: Рафаэль, Капуано, Мурру, Чеппителли, Дессена, Ди Дженнаро, Гальвао (Саламон, 81), Барелла (Мунари, 83), Исла, Боррьелло, Фариас (Сау, 75)
Дженоа: Ламанна, Муньос, Иццо, Бурдиссо, Кофи (Нинкович, 58), Эденилсон, Ригони, Лаксальт (Лазович, 75), Катальди, Симеоне, Окампос (Пинилья, 66)
Предупреждения:
Капуано, 49; Гальвао, 52; Коломбо, 61; Фариас, 66 - Катальди, 33; Ригони, 76
Удаления:
Капуано, 79 - нет
Судья:
Микаэль Фаббри (Италия)
Место и дата
15 января 14:30, Стадио Сант'Элиа, Онлайн-трансляция