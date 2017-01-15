«Кальяри» обыграл «Дженоа» благодаря дублю Боррьелло

Матч 20-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Дженоа» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Кальяри».

В составе победителей дубль сделал Марко Боррьелло. Также отличились Жоау Педру Гальвау и Диего Фариас (с пенальти). Единственный мяч у гостей в активе Джованни Симеоне.

«Кальяри» набрал 26 очков и занимает десятое место. У «Дженоа» 23 очка и 14-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

20-й тур