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«Кальяри» обыграл «Дженоа» благодаря дублю Боррьелло

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 20-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Дженоа» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Кальяри».

В составе победителей дубль сделал Марко Боррьелло. Также отличились Жоау Педру Гальвау и Диего Фариас (с пенальти). Единственный мяч у гостей в активе Джованни Симеоне.

«Кальяри» набрал 26 очков и занимает десятое место. У «Дженоа» 23 очка и 14-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

20-й тур

Матч

Кальяри - Дженоа - 4:1 (2:1)

Голы

Симеоне 29 (0:1). Боррьелло 40 (1:1). Гальвао 44 (2:1). Боррьелло 60 (3:1). Фариас 64 (4:1 - пен.).

Состав

Кальяри: Рафаэль, Капуано, Мурру, Чеппителли, Дессена, Ди Дженнаро, Гальвао (Саламон, 81), Барелла (Мунари, 83), Исла, Боррьелло, Фариас (Сау, 75)

Дженоа: Ламанна, Муньос, Иццо, Бурдиссо, Кофи (Нинкович, 58), Эденилсон, Ригони, Лаксальт (Лазович, 75), Катальди, Симеоне, Окампос (Пинилья, 66)

Предупреждения:

Капуано, 49; Гальвао, 52; Коломбо, 61; Фариас, 66 - Катальди, 33; Ригони, 76

Удаления:

Капуано, 79 - нет

Судья:

Микаэль Фаббри (Италия)

Место и дата

15 января 14:30, Стадио Сант'Элиа, Онлайн-трансляция


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