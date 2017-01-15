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«Спартак» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Трактору»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Трактор» дома взял верх над «Спартаком» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Иржи Новотны, Николай Белов и Артем Пеньковский, у гостей - Лукаш Радил и Денис Толпеко.

Челябинский клуб занимает четвертое место в Восточной конференции. В свою очередь, столичная команда потерпела шестое поражение кряду и обосновалась на 12-й строчке на Западе.

17 января «Трактор» примет «Автомобилист», а «Спартак» в тот же день сыграет дома со «Слованом».

Матч

Трактор - Спартак - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы:

Новотны (Якуценя, Бородкин), 17:42 (1:0). Радил (Стэплтон, Стоа), 25:04 (1:1). Белов (Шинин), 26:54 (2:1). Пеньковский 31:57 (3:1). Толпеко (Потапов, Шмелёв), 46:54 (3:2).

Место и дата

15 января 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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