«Спартак» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Трактору»

«Трактор» дома взял верх над «Спартаком» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Иржи Новотны, Николай Белов и Артем Пеньковский, у гостей - Лукаш Радил и Денис Толпеко.

Челябинский клуб занимает четвертое место в Восточной конференции. В свою очередь, столичная команда потерпела шестое поражение кряду и обосновалась на 12-й строчке на Западе.

17 января «Трактор» примет «Автомобилист», а «Спартак» в тот же день сыграет дома со «Слованом».