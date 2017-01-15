Алексей Морозов: Кубок вызова задал тон всей Неделе звезд хоккея

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов прокомментировал завершившийся в Уфе матч за Кубок Вызова.

- Кубок вызова прошел в отличной атмосфере, ребята продемонстрировали игру хорошего качества. Интрига не исчезала до последней секунды, были голы, упорная борьба, овертайм, буллиты. Кубок вызова задал тон всей Неделе звезд хоккея, надеемся, что все следующие события пройдут в такой же интересной борьбе, - передает слова Морозова «Р-Спорт».

Напомним, Запад переиграл серии буллитов Восток в матче за Кубок Вызова со счетом 2:1

Отметим, что в этом году неделя звезд хоккея пройдет в Уфе с 15 по 22 января. 21 января участники Матча звезд КХЛ проведут мастер-шоу, а на следующий день состоится мини-турнир с участием четырех команд, собранных из лучших игроков каждого дивизиона. Турнир будет состоять из двух полуфиналов и финала, все игры пройдут в формате «четыре на четыре».

МХЛ. Кубок Вызова-2017

Уфа

Восток – Запад – 1:2 ПБ (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: 0:1 – Алтыбармакян (Подлубошнов, Кривошеев), 1:1 – Ковалев (Цулыгин), 1:2 – Алтыбармакян (п.б.).