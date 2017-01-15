Сборная России выиграла этап Кубка мира по санному спорту в эстафете

Наталья Гарт: Нет сомнений в том, что наши саночники поедут на ОИ-2018

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт заявила, что не сомневается в том, что российские саночники поедут на Олимпийские игры 2018 года.