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Сборная России выиграла этап Кубка мира по санному спорту в эстафете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Сигулде (Латвия) прошел этап Кубка мира по санному спорту. Победу в эстафете одержала сборная России.

Россияне показали результат две минуты, 13,178 секунды. За сборную России выступали Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Владислав Южаков и Юрий Прохоров. Второе место заняла сборная Германии. Третьей стала команда Латвии.

Санный спорт. Кубок мира

Сигулда (Латвия)

Эстафета

1. Россия (Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Владислав Южаков, Юрий Прохоров) 2.13,178

2. Германия  2.13,195

3. Латвия 2.13,596

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