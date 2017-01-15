«Уфа» проведет третий сбор в испанском Бенидорме

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что третий учебно-тренировочный сбор команда проведет в испанском городе Бенидорм.

Ранее команда из Башкортостана отказалась от проведения двух первых сборов в Турции, они пройдут на Кипре.

«С местом третьего сбора определились: проведем его в Испании, под Аликанте, город называет Бенидорм, - цитирует Газизова «Р-Спорт». - Команда работает на Кипре в двухразовом режиме, втягивается, и пока все идет по плану. Сергей Семак работает с командой, все хорошо. Я вижу от него как раз то, что и ожидал. У каждого тренера есть определенное видение, так что, конечно, уже заметны изменения».

После 17 туров «Уфа» занимает восьмое место в таблице чемпионате России.