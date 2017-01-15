Эмиль Хегле Свендсен: Сначала я подумал, что у Фуркада гонка не задалась
Норвежец Эмиль Хегле Свендсен прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
- На последнем круге я очень сильно устал, я рад, что удалось финишировать вторым. Сегодня шел снег, поэтому условия были непростыми.
Сначала я подумал, что у Фуркада гонка не задалась. Но полагаю, это еще один из его способов побеждать. Для него такое нормально. Мне же было сложно, как никогда. Это последствия гриппа в рождественский перерыв, - заявил Свендсен.
Кубок мира по биатлону
Рупольдинг (Германия)
Гонка преследования. Мужчины
12,5 км
1. Мартен Фуркад (Франция) 33.57,5 (3)
2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) + 18,3 (0)
3. Михал Крчмар (Чехия) + 19,5 (0)
4. Антон Шипулин (Россия) + 21,3 (1)
5. Арнд Пайффер (Германия) + 24,1 (1)...
14. Дмитрий Малышко (Россия) + 1.02,8 (2)...
25. Евгений Гараничев (Россия) + 1.32,2 (4)...
39. Максим Цветков (Россия) + 2.51,8 (5)
Антон Бабиков и Матвей Елисеев (Россия) не стартовали.