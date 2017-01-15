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Эмиль Хегле Свендсен: Сначала я подумал, что у Фуркада гонка не задалась

Источник:  NRKКомментарии

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

- На последнем круге я очень сильно устал, я рад, что удалось финишировать вторым. Сегодня шел снег, поэтому условия были непростыми. 

Сначала  я подумал, что у Фуркада гонка не задалась. Но полагаю, это еще один из его способов побеждать. Для него такое нормально. Мне же было сложно, как никогда. Это последствия гриппа в рождественский перерыв, - заявил Свендсен.

Кубок мира по биатлону

Рупольдинг (Германия)

Гонка преследования. Мужчины

12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) 33.57,5 (3) 

2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) + 18,3 (0)

3. Михал Крчмар (Чехия) + 19,5 (0)

4. Антон Шипулин (Россия) + 21,3 (1)

5. Арнд Пайффер (Германия) + 24,1 (1)...

14. Дмитрий Малышко (Россия) + 1.02,8 (2)...

25. Евгений Гараничев (Россия) + 1.32,2 (4)...

39. Максим Цветков (Россия) + 2.51,8 (5) 

Антон Бабиков и Матвей Елисеев (Россия) не стартовали.

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