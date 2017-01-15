Алена Старовойтова: Могу назвать бронзовую медаль МЧМ самой важной в своей карьере

Нападающий женской молодежной сборной России Алена Старовойтова поделилась эмоциями от завоеванной командой бронзовой медали чемпионата мира.



- На самом деле, чемпионат прошел очень позитивно, много эмоций, море новых впечатлений. Это для меня первый чемпионат мира, и я не предполагала, что будет такой высокий уровень игры. Могу назвать эту медаль самой важной в своей карьере. Надеюсь продолжать в том же духе и идти только вперед, - цитирует Старовойтову ТАСС.

Напомним, что молодежная сборная России на женском чемпионате мира в Чехии завоевала бронзу, победив шведок в матче за третье место.