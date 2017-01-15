Алена Старовойтова: Могу назвать бронзовую медаль МЧМ самой важной в своей карьере
Нападающий
женской молодежной сборной России Алена
Старовойтова поделилась эмоциями от
завоеванной командой бронзовой медали
чемпионата мира.
- На самом деле, чемпионат прошел очень позитивно, много эмоций, море новых впечатлений. Это для меня первый чемпионат мира, и я не предполагала, что будет такой высокий уровень игры. Могу назвать эту медаль самой важной в своей карьере. Надеюсь продолжать в том же духе и идти только вперед, - цитирует Старовойтову ТАСС.
Напомним, что молодежная сборная России на женском чемпионате мира в Чехии завоевала бронзу, победив шведок в матче за третье место.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически