Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  СКА1 : 0Сибирь
Хоккей  Вашингтон- : -Филадельфия
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ливерпуль
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хорошилов занял второе место на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, победил норвежец Кристофферсен

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Вегене (Швейцария) состоялся мужской слалом. Победу одержал норвежский спортсмен Хенрик Кристофферсен.

В тройку призеров попали также австриец Марсель Хиршер и немец Феликс Нойройтер. Российские спортсмен Александр Хорошилова показал седьмой результат.

У женщин в Альтенмаркт-Цаухензее (Австрия) прошли соревнования по скоростному спуску. Победу одержала австрийка Кристина Шейер.

Горнолыжный спорт. Кубок мира

Венген (Швейцария),

Мужчины. Слалом

1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) 1.43,31

2. Марсель Хиршер (Австрия) 1.43,46

3. Феликс Нойройтер (Германия) 1.43,94…

7. Александр Хорошилов (Россия) 1.44,49

Альтенмаркт-Цаухензее (Австрия)

Женщины. Скоростной спуск

1. Кристина Шейер (Австрия) 1.21,15

2. Тина Вайратер (Лихтенштейн) 1.21,54

3. Жаклин Уальс (США) 1.21,69

Александра Прокопьева (Россия) не финишировала.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Возвращение Третьякова и новый старт УстюговаВозвращение Третьякова и новый старт УстюговаЗа чем следить и за кого болеть в зимних видах спорта в эти выходные? Анонс уик-энда от «Советского спорта».Рекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-эндРекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-эндОбзор главных событий в зимних видах спорта за последнюю неделю – в материале «Советского спорта».Кристофферсен выиграл слалом в Адельбодене, Хорошилов – пятыйПобедитель слаломного зачета прошлого сезона Хенрик Кристофферсен стал победителем этапа Кубка мира в Адельбодене (Швейцария).Леонид Мельников: Бронза Хорошилова полностью отразила реальную силу в мировом слаломеПрезидент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) Леонид Мельников поделился впечатлениями от выступление горнолыжника Александра Хорошилова в слаломе на этапе Кубка мира во французском Валь-д'Изере.Урбан Планиншек: Третье место Хорошилова – достижение для горнолыжного спорта в РоссииГлавный тренер сборной России по горнолыжному спорту Урбан Планиншек прокомментировал выступление горнолыжника Александра Хорошилова в слаломе на этапе Кубка мира во французском Валь-д'Изере.Хорошилов - третьий в слаломе на этапе КМ во ФранцииРоссиянин Александр Хорошилов стал третьим в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, который проходит во французском Валь д'Изере.Хиршер выиграл слалом в ЛевиЧетырехкратный чемпион мира Марсель Хиршер занял первое место в слаломе на втором этапе Кубка мира в Леви (Финляндия).Нойройтер победил в слаломе в Японии, Хорошилов – 14-йЧемпион мира Феликс Нойройтер стал победителем в слаломе на этапе Кубка мира в Юзава Наэба (Япония).Хорошилов в третий раз в сезоне выиграл бронзу в слаломеРоссийский горнолыжник Александр Хорошилов занял третье место в слаломе на 13-м этапе Кубка мира в Шладминге (Австрия).Александр Хорошилов: Дистанция между мной и Хиршером постепенно уменьшаетсяРоссийский горнолыжник Александр Хорошилов рассказал о конкуренции в слаломе с австрийцем Марселем Хиршером.Александр Хорошилов: Радует стабильность по итогам двух стартовРоссийский горнолыжник Александр Хорошилов прокомментировал свое выступление в слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Адельбодене.Хорошилов стал третьим на втором подряд этапе Кубка мираРоссийский горнолыжник Александр Хорошилов занял третье место в слаломе на этапе Кубка мира в Адельбодене (Швейцария).Хорошилов лидирует после первой попытки на этапе Кубка мираРоссиянин Александр Хорошилов лидирует после первой попытки в слаломе на 10-м этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в швейцарском Адельбодене.Хорошилов занял третье место в слаломе в Санта-КатеринеРоссийский горнолыжник Александр Хорошилов стал бронзовым призером в слаломе на этапе Кубка мира в Санта-Катерине.Кристофферсен выиграл слалом в Мадонна-ди-Кампильо, Хорошилов – 12-йРоссийский горнолыжник Александр Хорошилов занял 12-е место в слаломе на этапе Кубка мира в Мадонна-ди-Кампильо (Италия).Выбери «Спортсмена года»!Выбери «Спортсмена года»!Sovsport.ru предлагает читателям проголосовать за лучших спортсменов и команды«В Мариборе проиграла Россия, а деньги потеряли словенцы»«В Мариборе проиграла Россия, а деньги потеряли словенцы»В прошедшем сезоне российский горнолыжник Александр Хорошилов спустя 34 года выиграл этап Кубка мира. Этого успеха не было бы без главного тренера сборной России Урбана Планиншека. 47-летний словенец дал эксклюзивное интервью Sovsport.ru.Александр Хорошилов: Я смог найти свой секрет успехаБронзовый призер Кубка мира по горнолыжному спорту в слаломе Александр Хорошилов рассказал о том, как отличалась его физическая форма в этом сезоне от той, в которой он пребывал на протяжение прошлых лет.Александр Хорошилов: Хотелось бы допускать поменьше ошибокРоссийский горнолыжник, бронзовый призер прошедшего Кубка мира в слаломе Александр Хорошилов, ответил на вопрос относительно своих целей на следующий сезон.Александр Хорошилов: По ходу сезона часто сожалел о неудачном выступлении в СочиРоссийский горнолыжник, бронзовый медалист прошедшего Кубка мира в слаломе Александр Хорошилов признался, что часто сожалеет о своей неудаче в Сочи, а также, поделился своими планами на будущее.
Главные новости
Хоккей
СКА – «Сибирь». Онлайн
Футбол
Траоре сегодня вечером должен присоединиться к ЦСКА на сборе в Испании
Биатлон
Макарайнен выиграла гонку преследования в Рупольдинге, Акимова - 13-я
Футбол
Поль Погба: Я мог бы перейти в «Барселону» или «Реал»
Футбол
Пьер-Эмерик Обамеянг: «Боруссия» - большой клуб, но это не «Барселона», не «Реал» и не «Бавария»
Хоккей
«Спартак» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Трактору»
Биатлон
Эмиль Хегле Свендсен: Сначала я подумал, что у Фуркада гонка не задалась
Санный спорт
Сборная России выиграла этап Кубка мира по санному спорту в эстафете
Санный спорт
Репилов выиграл спринт на этапе Кубка мира по санному спорту, Павличенко – второй
Бокс
Джеймс Дигейл: В бою с Джеком потерял несколько зубов, и у меня лопнула барабанная перепонка
все новости
Хенрик Кристофферсен
Хенрик Кристофферсенвсе новости
Александр Хорошилов
Александр Хорошиловвсе новости