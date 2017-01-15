Хорошилов занял второе место на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, победил норвежец Кристофферсен
На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в
Вегене (Швейцария) состоялся мужской слалом. Победу одержал норвежский
спортсмен Хенрик Кристофферсен.
В тройку призеров попали также австриец Марсель
Хиршер и немец Феликс Нойройтер. Российские спортсмен Александр Хорошилова
показал седьмой результат.
У женщин в Альтенмаркт-Цаухензее
(Австрия) прошли соревнования по скоростному спуску. Победу одержала австрийка Кристина
Шейер.
Горнолыжный спорт. Кубок мира
Венген (Швейцария),
Мужчины. Слалом
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) 1.43,31
2. Марсель Хиршер (Австрия) 1.43,46
3. Феликс Нойройтер (Германия) 1.43,94…
7. Александр Хорошилов (Россия) 1.44,49
Альтенмаркт-Цаухензее (Австрия)
Женщины. Скоростной спуск
1. Кристина Шейер (Австрия) 1.21,15
2. Тина Вайратер (Лихтенштейн) 1.21,54
3.
Жаклин Уальс (США) 1.21,69
Александра Прокопьева (Россия) не финишировала.