«Манчестер Сити» нацелился на защитника «Тоттенхэма» Дэвиса

«Манчестер Сити» может приобрести защитника «Тоттенхэма» Бена Дэвиса, сообщает The Sun.

23-летний футболист сборной Уэльса, принявший участие в Евро-2016, может действовать как на левом краю обороны, так и в центре. Однако он не часто выходит на поле, поскольку главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино предпочитает ему Дэнни Роуза.

В этом сезоне Дэвис принял участие в семи матчах английской премьер-лиги и заработал одну желтую карточку.