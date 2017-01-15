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«Манчестер Сити» нацелился на защитника «Тоттенхэма» Дэвиса

Источник:  The SunКомментарии

«Манчестер Сити» может приобрести защитника «Тоттенхэма» Бена Дэвиса, сообщает The Sun.

23-летний футболист сборной Уэльса, принявший участие в Евро-2016, может действовать как на левом краю обороны, так и в центре. Однако он не часто выходит на поле, поскольку главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино предпочитает ему Дэнни Роуза.

В этом сезоне Дэвис принял участие в семи матчах английской премьер-лиги и заработал одну желтую карточку.

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