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Рональд Куман: Месси умеет то, что Криштиану никогда не делал

Источник:  Sport.esКомментарии

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман назвал форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком всех времен.

В среду 29-летний аргентинец повторил рекорд голландца по голам за «Барселону», забитым прямым ударом со штрафного.

«Для меня является огромной честью то, что лучший игрок всех времен Лео Месси сравнялся с моим рекордом. Я никогда не видел таких игроков, как он. А поверьте мне, я встречался со многими великими игроками. Месси – гений, один из тех, кто появляется раз в 50 или 100 лет.

Да, Криштиану получил индивидуальные награды по итогам прошлого года, но в них много маркетинговой составляющей. И почти всегда они вручаются тем, кто выиграл титулы. Криштиану победил в Лиге чемпионов и на Евро, он забил много голов. Но лучший футболист – это Месси. Он более совершенный, техничный и делает лучше партнеров вокруг. Он умеет то, что португалец никогда не делал», – приводит Sport.es слова Кумана.

Напомним, теперь у Месси 26 голов за «Барселону» прямым ударом со штрафного.

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