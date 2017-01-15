Немец Френцель победил на Кубке мира по лыжному двоеборью, Яхин – 35-й
На этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Валь
ди Фиемме (Италия) состоялись соревнования у мужчин. Победу одержал
немецкий двоеборец Эрик Френцель.
Немец, который лидировал после прыжка с
трамплина, показал результат 27 минут и 21,7 секунд. Вторым стал еще
один немец Йоханнес Рыдзек. Третье место занял Акито Ватабе. Россиянин
Эрнест Яхин показал 35-й
результат.
Лыжное двоеборье. Кубок
мира
Валь ди Фиемме (Италия)
Гонка Гундерсена. К-120
+ 10 км.
1. Эрик Френцель (Германия) 27.21,7
2. Йоханнес Рыдзек (Германия) + 30,2
3. Акито Ватабе (Япония) + 31,2…
35. Эрнест
Яхин (Россия) + 3.10,8.
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