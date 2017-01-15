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Немец Френцель победил на Кубке мира по лыжному двоеборью, Яхин – 35-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Валь ди Фиемме (Италия) состоялись соревнования у мужчин. Победу одержал немецкий двоеборец Эрик Френцель.

Немец, который лидировал после прыжка с трамплина, показал результат 27 минут и 21,7 секунд. Вторым стал еще один немец Йоханнес Рыдзек. Третье место занял Акито Ватабе. Россиянин Эрнест Яхин показал 35-й результат.

Лыжное двоеборье. Кубок мира

Валь ди Фиемме (Италия)

Гонка Гундерсена. К-120 + 10 км.

 1. Эрик Френцель (Германия) 27.21,7

2. Йоханнес Рыдзек (Германия) + 30,2

3. Акито Ватабе (Япония) + 31,2…

35. Эрнест Яхин (Россия) + 3.10,8.

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