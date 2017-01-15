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Пьер-Эмерик Обамеянг: «Боруссия» - большой клуб, но это не «Барселона», не «Реал» и не «Бавария»

Источник:  RMCКомментарии

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не исключил возможность своего ухода из дортмундской «Боруссии».

- На данный момент я хочу остаться в «Боруссии». Думаю, мы должны прекратить разговоры о Мадриде. Не время говорить об этом, тем более что я чувствую себя вполне комфортно в Дортмунде. Конечно, мы — один из топ-клубов, но не такой, как «Барселона», «Реал» или «Бавария». Было бы здорово выиграть все возможные титулы с «Боруссией». Но никто не знает, что произойдет дальше, - заявил Обамеянг.

Ранее Обамеянг заявлял СМИ о желании выступать в составе мадридского «Реала», подтвердив информацию, что летом 2015 года его пытался приобрести «Манчестер Сити».

По информации La Gazzetta dello Sport, китайский клуб «Шанхай СИПГ» предлагал 150 миллионов евро «Боруссии» за переход игрока.

Пьер-Эмерик - лучший бомбардир текущего сезона немецкой бундеслиги. На его счету - 16 забитых мячей в первом круге.


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