Поль Погба: Я мог бы перейти в «Барселону» или «Реал»

Французский полузащитник Поль Погба рассказал о том, почему минувшим летом решил вернуться в «Манчестер Юнайтед».

- Я мог бы перейти в другой клуб. В «Барселону» или «Реал», которые были заинтересованы во мне. Но я решил приехать сюда, потому что это было чувство в моем сердце, чувство внутри меня, которое подтолкнуло меня приехать сюда.

Я хочу выигрывать с «Манчестер Юнайтед». Я ще никогда ничего не выигрывал с «МЮ». Последние четыре года были сложными для клуба. Я хочу, чтобы «Манчестер Юнайтед» снова стал великим клубом. Такова моя задача здесь.

Что касается моей цены за переход, то я больше не думаю об этом. Сегодня я не испытываю радости из-за этого факта. Я забыл об этом, - рассказал Погба в интервью SFR Sport.

Добавим, что в августе прошлого года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Ювентусу» за переход Поля Погба рекордные 105 миллионов евро.

Напомним, что 15 января в 21-м туре чемпионата Англии «МЮ» сыграет на своем поле с «Ливерпулем». Команда Жозе Моуринью может продлить свою победную серию (во всех турнирах) до 10 матчей.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.