Павел Подлубошнов: Теперь хочется однажды пробиться на Матч звезд НХЛ

Форвард «Красной Армии» Павел Подлубошнов заявил, что после попадания на Матч звезд КХЛ хочет сыграть в Матче всех звезд НХЛ.

Подлубошнов вошел в число четырех игроков, которых по итогам Кубка вызова МХЛ включили в состав команд на Матч звезд КХЛ.

«Мне игра очень понравилась, все было на высшем уровне. Все было шикарно, все бились, потому что все хотят этот Кубок вызова.

Удивлен ли я попаданию на Матч звезд КХЛ? Я удивился даже тому, что мне дали буллит пробить. Наверное, для меня это вершина. Хотя нет, вершиной будет Матч звезд НХЛ. Теперь хочется однажды туда пробиться», – приводит «Р-Спорт» слова Подлубошнова.

Напомним, Матч звезд КХЛ пройдет 21-22 января в Уфе.