«Магнитка» в овертайме обыграла «Торпедо»

Магнитогорский «Металлург» дома взял верх над «Торпедо» (3:2 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время завершилось со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Томми Сантала и Данис Зарипов, у гостей - Григорий Желдаков и Брэндон Макмиллан.

В овертайме Крис Ли принес победу «Магнитке».

Уральский клуб по-прежнему уверенно возглавляет таблицу Восточной конференции, нижегородцы идут третьими на Западе.



18 января «Металлург» примет «Авангард», а «Торпедо» днем позже сыграет дома с «Локомотивом».