«Магнитка» в овертайме обыграла «Торпедо»
Магнитогорский «Металлург» дома взял верх над «Торпедо» (3:2 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время завершилось со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Томми Сантала и Данис Зарипов, у гостей - Григорий Желдаков и Брэндон Макмиллан.
В овертайме Крис Ли принес победу «Магнитке».
Уральский
клуб по-прежнему уверенно возглавляет
таблицу Восточной конференции, нижегородцы
идут третьими на Западе.
18 января «Металлург» примет «Авангард», а «Торпедо» днем позже сыграет дома с «Локомотивом».
Матч
Металлург Мг - Торпедо - 3:2 О.Т. (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Желдаков (Даугавиньш, Батлер), 3:21 (0:1). Сантала (Филиппи), 7:26 (1:1 - бол.). МакМиллан (Галузин, Осипов), 33:29 (1:2). Зарипов (Ли), 38:08 (2:2). Ли (Мозякин, Коварж), 62:34 (3:2).
Место и дата
15 января 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция