Макарайнен выиграла гонку преследования в Рупольдинге, Акимова - 13-я
На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоялась гонка преследования у женщин. Победу одержала финская биатлонистка Кайса Макарайнен.
Победительница более чем на одну минуту опередила чешку Габриэлу Коукалову, которая стала второй. Третье место заняла представительница Франции Мари Дорен Абер. Лучшая среди россиянок Татьяна Акимова заняла 13-е место.
Кубок мира по биатлону
Рупольдинг (Германия)
Гонка преследования. Женщины
10 км
1. Кайса Макарайнен (Финляндия) 30:58,0 (1)
2. Габриэла Коукалова (Чехия) + 1.00,9 (2)
3. Мари Дорен Абер (Франция) + 1.23,1 (3)
4. Лаура Дальмайер (Германия) + 1.32,7 (4)
5. Ханна Оберг (Швеция) + 1.39,4 (1)
6. Ева Пушкарчикова (Чехия) + 1.49,9 (1)...
13. Татьяна Акимова (Россия) + 2.16,7 (2)...
22. Ирина Услугина (Россия) + 2.59,2 (1)...
33. Ульяна Кайшева (Россия) + 3.38,3 (2)
34. Екатерина Глазырина (Россия) + 3.40,1 (3)
Ольга Подчуфарова (Россия) не стартовала.