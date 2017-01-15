Евгений Бобарико: Бронзовые медали МЧМ пока наш максимум

Главный тренер женской молодежной сборной России по хоккею Евгений Бобарико поделился впечатлениями от завершившегося чемпионата мира.

- Пока все-таки это наш максимум, но мы уже приближаемся к североамериканским командам. Чтобы с ними играть на равных, чтобы у них не было боязни перед соперницами, нужно чаще играть именно с такими командами, у которых многому можно научиться. Нужно больше открывать детских школ, чтобы девчонки занимались хоккеем с раннего возраста. Если за океаном занимаются более 80 тысяч человек в таких школах, то у нас пока что всего две с лишним тысячи, - цитирует Бобарико ТАСС.

Напомним, что молодежная сборная России на женском чемпионате мира в Чехии завоевала бронзу, победив шведок в матче за третье место.