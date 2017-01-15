«Зенит» обыграл «Парму», набрав 119 очков
«Зенит» в матче Единой лиги ВТБ на выезде обыграл «Парму» со счетом 119:86.
В составе обеих команд Райан Тулсон и Данило Анджушич набрали по 29 очков.
После этого матча петербуржцы расположились на четвертом месте в турнирной таблице, имея в активе девять побед. Пермская команда занимает последнее место, проиграв все 13 матчей.
Следующий матч «Зенит» проведет 18 января в рамках Еврокубка против «Хапоэля». Через три дня сине-бело-голубые в рамках Единой лиги ВТБ сыграют с «Астаной». «Парма» 26 января встретится с «Калевом».
Матч
Место и дата
15 января 15:30, УДС Молот, Онлайн-трансляция
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