Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  СКА1 : 0Сибирь
Хоккей  Вашингтон- : -Филадельфия
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ливерпуль
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Траоре сегодня вечером должен присоединиться к ЦСКА на сборе в Испании

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Нападающий Ласина Траоре в ближайшие часы должен прибыть в расположение ЦСКА.

- Сегодня к вечеру он должен присоединиться к ЦСКА. Думаю, сейчас он в самолете, - цитирует агента игрока Дмитрия Селюка агентство ТАСС.

Напомним, ЦСКА прошлым летом арендовал Траоре на год у «Монако». Ивуариец забил пять голов за ЦСКА в РФПЛ и один мяч – в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что футболист может уйти из клуба в зимнее трансферное окно. В частности, новой командой Траоре могла стать испанская «Малага».

ЦСКА после 17 туров занимает третью строчку турнирной таблицы РФПЛ, отставая от «Спартака» на восемь очков. После отставки Леонида Слуцкого красно-синих возглавил Виктор Гончаренко. 

Дзагоев и Натхо пропустили тренировку ЦСКА из-за травм




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Регби на пляже, Кросби в дубле. Как начали год игроки «Зенита»Регби на пляже, Кросби в дубле. Как начали год игроки «Зенита»В обзоре соцсетей «Зенита» от «Советского спорта» – павлин Новосельцева, перезагрузка Джорджевича и Кержаков в гостях у Плющенко.«Уфа» проведет третий сбор в испанском БенидормеГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что третий учебно-тренировочный сбор команда проведет в испанском городе Бенидорм.«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет Оздоева? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет Оздоева? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Дзагоев и Натхо пропустили тренировку ЦСКА из-за травмТри футболиста основного состава ЦСКА, находящиеся на сборе в Кампоаморе, выбыли из общей группы из-за проблем со здоровьем.Адриано завтра станет игроком «Спартака». Последние слухи о трансферахАдриано завтра станет игроком «Спартака». Последние слухи о трансферах«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Андрей Ярмоленко: В Россию точно не поеду из-за политической ситуацииПолузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко сказал, что не хочет играть в России. Он отметил, что это связано с политической ситуацией.Андрей Аршавин: Если бы «Рубин» тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о МиранчукеПолузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поделился своим мнением о возможном трансфере Алексея Миранчука в «Рубин».Агент: «Рубин» действительно интересуется Эменике, а игрок очень хочет в РоссиюФутбольный агент Олег Шигаев прокомментировал возможный переход нигерийского форварда Эммануэля Эменике в казанский «Рубин».Сергей Рыжиков: «Рубин» мне напоминает «Баварию»Сергей Рыжиков: «Рубин» мне напоминает «Баварию»Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков дал интервью «Советскому спорту».Богдан Сарнавский: Договорился с «Уфой» о расторжении контракта. Сейчас я на просмотре в «Ворскле»Украинский голкипер Богдан Сарнавский сказал, что он расторг контракт с «Уфой» по согласию сторон. Сейчас он находится в расположении полтавской «Ворсклы».Луис Адриано будет зарабатывать в «Спартаке» 4,5 млн евро в годЗарплата бразильского нападающего «Милан» Луиса Адриано в «Спартаке» составит 4,5 миллиона евро в год, сообщает Gazzetta dello Sport.«Сашу Головина поцеловал Господь». Рассказ тренера об игроке ЦСКА«Сашу Головина поцеловал Господь». Рассказ тренера об игроке ЦСКАО первых тренировках, звездной болезни и английской мечте полузащитника ЦСКА Александра Головина нам рассказал его детский тренер.Все готовятся к сезону, а «Спартак» все еще в отпуске. Обзор сборов (видео)Все готовятся к сезону, а «Спартак» все еще в отпуске. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Арсенал» подписал контракт с ГригалавойВ субботу тульский «Арсенал» заключил контракт с грузинским защитником Гией Григалавой. Об этом сообщает официальный сайт команды.Эменике может перейти в киевское «Динамо» вместо «Рубина»Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике может стать игроком киевского «Динамо». Об этом сообщают турецкие СМИ.Шкулетич может перейти в АЕКФорвард «Локомотива» Петар Шкулетич может покинуть команду. Им интересуется греческий АЕК.Голкипер «Спартака-2» Филиппов на просмотре в «Уфе»«Уфа» просматривает вратаря «Спартака-2» Михаила Филиппова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Андрей Аршавин: У «Спартака» нет запаса прочности, но его чемпионство было бы логичнымБывший капитан сборной России, а ныне игрок «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне.Мирча Луческу: Доволен новичками «Зенита». Жаль, что Новосельцев опять получил травмуГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча против «Айнтрахта» (0:0).Молло напомнил Халка, Эрнани скопировал Витселя. Первый выход новичков «Зенита»Молло напомнил Халка, Эрнани скопировал Витселя. Первый выход новичков «Зенита»Луческу попробовал и получил от команды бундеслиги много поводов разобрать ошибки.
Главные новости
Хоккей
СКА – «Сибирь». Онлайн
Футбол
Траоре сегодня вечером должен присоединиться к ЦСКА на сборе в Испании
Биатлон
Макарайнен выиграла гонку преследования в Рупольдинге, Акимова - 13-я
Футбол
Поль Погба: Я мог бы перейти в «Барселону» или «Реал»
Футбол
Пьер-Эмерик Обамеянг: «Боруссия» - большой клуб, но это не «Барселона», не «Реал» и не «Бавария»
Хоккей
«Спартак» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Трактору»
Биатлон
Эмиль Хегле Свендсен: Сначала я подумал, что у Фуркада гонка не задалась
Санный спорт
Сборная России выиграла этап Кубка мира по санному спорту в эстафете
Санный спорт
Репилов выиграл спринт на этапе Кубка мира по санному спорту, Павличенко – второй
Бокс
Джеймс Дигейл: В бою с Джеком потерял несколько зубов, и у меня лопнула барабанная перепонка
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Дмитрий Селюк
Дмитрий Селюквсе новости
Ласина Траоре
Ласина Траоревсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости