Траоре сегодня вечером должен присоединиться к ЦСКА на сборе в Испании
Нападающий Ласина Траоре в ближайшие часы должен прибыть в расположение ЦСКА.
- Сегодня к вечеру он должен присоединиться к ЦСКА. Думаю, сейчас он в самолете, - цитирует агента игрока Дмитрия Селюка агентство ТАСС.
Напомним, ЦСКА прошлым летом арендовал Траоре на год у «Монако». Ивуариец забил пять голов за ЦСКА в РФПЛ и один мяч – в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что футболист может уйти из клуба в зимнее трансферное окно. В частности, новой командой Траоре могла стать испанская «Малага».
ЦСКА после 17 туров занимает третью строчку турнирной таблицы РФПЛ, отставая от «Спартака» на восемь очков. После отставки Леонида Слуцкого красно-синих возглавил Виктор Гончаренко.
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