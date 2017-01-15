Траоре сегодня вечером должен присоединиться к ЦСКА на сборе в Испании

Нападающий Ласина Траоре в ближайшие часы должен прибыть в расположение ЦСКА.

- Сегодня к вечеру он должен присоединиться к ЦСКА. Думаю, сейчас он в самолете, - цитирует агента игрока Дмитрия Селюка агентство ТАСС.

Напомним, ЦСКА прошлым летом арендовал Траоре на год у «Монако». Ивуариец забил пять голов за ЦСКА в РФПЛ и один мяч – в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что футболист может уйти из клуба в зимнее трансферное окно. В частности, новой командой Траоре могла стать испанская «Малага».

ЦСКА после 17 туров занимает третью строчку турнирной таблицы РФПЛ, отставая от «Спартака» на восемь очков. После отставки Леонида Слуцкого красно-синих возглавил Виктор Гончаренко.









