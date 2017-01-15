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«Кубань» отправила во вторую команду Бугаева, Армаша и Фролова

Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Руководство «Кубани» приняло решение перевести во вторую команду трех игроков - Романа Бугаева, Игоря Армаша и Евгения Фролова.

Как сообщается на официальном сайте команды, эти футболисты, а также Евгений Гапон, не полетят на сбор в Турцию.

Кроме того, стало известно, что завершить сотрудничество с «Кубанью» намерены Арсен Хубулов и Георгий Зотов. Контракт Зотова истекает 31 января, и продлевать его футболист не собирается. В свою очередь, Хубулов не хочет идти на уменьшение размера заработной платы, чего требуют от него клубные руководители. 

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