«Кубань» отправила во вторую команду Бугаева, Армаша и Фролова

Руководство «Кубани» приняло решение перевести во вторую команду трех игроков - Романа Бугаева, Игоря Армаша и Евгения Фролова.

Как сообщается на официальном сайте команды, эти футболисты, а также Евгений Гапон, не полетят на сбор в Турцию.

Кроме того, стало известно, что завершить сотрудничество с «Кубанью» намерены Арсен Хубулов и Георгий Зотов. Контракт Зотова истекает 31 января, и продлевать его футболист не собирается. В свою очередь, Хубулов не хочет идти на уменьшение размера заработной платы, чего требуют от него клубные руководители.