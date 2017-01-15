СКА - «Сибирь». Плотников получил травму и отправился в раздевалку

Евгений Дадонов: Если Овечкин будет играть до того же возраста, что у Ягра – он может обогнать его по очкам в НХЛ

Форвард СКА Евгений Дадонов поделился впечатлениями от победы над новокузнецким «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (9:1) и высказался о достижении Александра Овечкина, набравшего в НХЛ больше тысячи очков.