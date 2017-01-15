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СКА - «Сибирь». Плотников получил травму и отправился в раздевалку

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Сергей Плотников в середине первого периода матча с «Сибирью» покинул лед из-за травмы.

Форвард на 11-й минуте споткнулся о конек Егора Миловзорова и упал на плечо, после чего отправился в раздевалку.

Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи в Петербурге.

Матч

СКА - Сибирь - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

3-й период

Голы:

Дадонов 0:58 (1:0). Окулов (Полашек, Миловзоров), 27:26 (1:1). Кемппайнен (Артюхин), 31:23 (1:2). Дацюк 32:05 (2:2). Гусев (Шипачёв), 32:39 (3:2). Каблуков (Ковальчук, Белов), 44:21 (4:2 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 45:40 (5:2 - бол.).

Место и дата

15 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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