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Фуркад может досрочно завершить сезон

Источник:  L'EquipeКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад может отказаться от участия в двух заключительных этапах Кубка мира.

После чемпионата мира в Хохфильцене (9-19 февраля) 28-летний француз выступит на предолимпийском этапе Кубка мира в Пхенчхане (2-5 марта).

А вот его участие на этапах в Контиолахти и Осло под вопросом. Если к тому времени Фуркад обеспечит себе победу в общем зачете, то он может досрочно завершить сезон.

На это есть две причины. Во-первых, в конце марта его подруга Элен ждет второго ребенка. А во-вторых, раннее начало отпуска позволит Фуркаду больше отдохнуть перед олимпийским сезоном.

Добавим, что по итогам ровно половины личных гонок сезона Фуркад лидирует в общем зачете с преимуществом в 284 очка над немцем Симоном Шемппом.

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