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«Зенит» на выезде разгромил «Парму»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между  «Пармой» и «Зенитом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 119:86 в пользу «Зенита».

В составе победителей самым результативным стал Райан Тулсон, который набрал 29 очков. У «Пармы» аналогичное количество очков набрал Данило Анджушич.

После этой победы «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Парма» проиграла все матчи и идет последней.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Парма - Зенит - 86:119

Место и дата

15 января 15:30, УДС Молот, Онлайн-трансляция

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