«Зенит» на выезде разгромил «Парму»

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Лучший матч сезона от русских звезд: Карасев обыграл Шведа, а «Зенит» – «Химки» 224 очка, мощная интрига и крутая концовка личной дуэли – в главных ролях сюжета Сергей Карасев и Алексей Швед.

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