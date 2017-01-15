«Зенит» на выезде разгромил «Парму»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между
«Пармой» и «Зенитом» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 119:86 в пользу «Зенита».
В составе победителей самым результативным стал
Райан Тулсон, который набрал 29 очков. У «Пармы» аналогичное количество очков
набрал Данило Анджушич.
После этой победы «Зенит» занимает четвертое
место в турнирной таблице. «Парма» проиграла все матчи и идет последней.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
15 января 15:30, УДС Молот, Онлайн-трансляция
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