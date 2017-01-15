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Наталья Гарт: Выступление в Сигулде дает право называть сборную России фаворитом предстоящего ЧМ

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт прокомментировала выступление российских спортсменов на завершившемся в латвийском Сигулде этапе Кубка мира.

- Наша команда показала феноменальный результат. Четыре золота - это невероятно, мы просто счастливы. Этим результатом мы обязаны нашим любимым спортсменам, которые трудились все лето, и тренерам, которые абсолютно верно выстроили тренировочный процесс. Это настоящий праздник, можно назвать нашу команду золотой.

Думаю, что такое выступление в Сигулде дает право называть сборную России фаворитом предстоящего чемпионата мира, - добавила собеседница агентства. - Правда, чемпионат мира будет в Австрии, австрийская команда сильна, но мы поборемся. Еще есть время и у нашей команды, будет возможность отдохнуть несколько дней, - передает слова Гарт ТАСС.

Напомним, что В Сигулде россияне показали лучший результат за всю историю участия в этапах Кубка мира, завоевав восемь медалей - четыре золотых, две серебряных и две бронзовых, заняв первое место в общекомандном зачете. Второй стала немецакая сборная, собравшая в командную копилку семь медалей (3-3-1). На третьем месте расположилась сборная Латвии (0-2-1).

Добавим, что 47-й чемпионата мира по санному спорту пройдет в австрийском Инсбруке 27-29 января.

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