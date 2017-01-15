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Просвирнова победила на дистанции 1000 м на ЧЕ в Турине, Константинова - третья

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Софья Просвирнова одержала победу на чемпионате Европы по шорт-треку на дистанции 1000 метров.

Второе место заняла представительница Венгрии Андреа Кеслер. Соотечественница Просвирновой Екатерина Константинова - третья.

Турин (Италия)
Чемпионат Европы
Женщины
1000 м

1. Просвирнова (Россия) - 1.31,546

2. Кеслер (Венгрия) - 1.31,551

3. Константинова (Россия) - 1.32,214



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