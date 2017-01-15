Просвирнова победила на дистанции 1000 м на ЧЕ в Турине, Константинова - третья

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Екатерина Константинова: После поправки ВАДА по мельдонию наше возвращение в сборную России было делом времени Член сборной России по шорт-треку Екатерина Константинова в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделилась мнением о решении ISU о снятии с нее дисквалификации за употребление мельдония.

Алексей Кравцов: ISU снял временное отстранение с Кулижникова, Елистратова и Константиновой Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) снял временное отстранение с конькобежца Павла Кулижникова и шорт-трекистов Семена Елистратова и Екатерины Константиновой.

WADA зафиксировало 102-ю положительную допинг-пробу на мельдоний Всемирное антидопинговое агентство (WADA) зафиксировало 102-ю допинг-пробу, давшую положительный результат на запрещенное вещество мельдоний, сообщает ТАСС.

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Допинг-пробы «Б» Кулижникова, Елистратова и Константиновой дали положительный результат Допинг-пробы «Б» конькобежца Павла Кулижникова, шорт-трекистов Семена Елистратова и Екатерины Константиновой дали положительный результат, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Женская сборная России заняла третье место в эстафете на ЧМ по шорт-треку На чемпионате мира по шорт-трек в Сеуле (Южная Корея) завершилась женская эстафета. Третье место заняла сборная России.

«Кулижникова и Елистратова проверяли на полиграфе – они не виноваты» Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов – о расследовании допинг-скандала с участием Семена Елистратова и Павла Кулижникова.

У российской шорт-трекистки Константиновой обнаружен мельдоний Представитель сборной России по шорт-треку Екатерина Константинова сдала положительный тест на запрещенный препарат мельдоний. Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Константинова заняла второе место в суперфинале ЧЕ по шорт-треку на дистанции 3000 метров На чемпионате Европы по шорт-треку в Сочи (Россия) прошли соревнования по многоборью у женщин. На дистанции 3000 метров второй стала россиянка Екатерина Константинова.

Просвирнова не выступит на чемпионате Европы в Сочи Двукратная чемпионка Европы Софья Просвирнова не успела восстановиться к чемпионату Европы в Сочи.

Просвирнова пропустит ЧЕ в Сочи и этапы Кубка мира Тренерский штаб сборной России по шорт-треку назвал состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдёт 22-24 января в Сочи, сообщает «Весь спорт».

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Софья Просвирнова: Чувствую себя нормально, на ногу, правда, не наступаю Лидер женской сборной России по шорт-треку Софья Просвирнова сообщила, что ей предстоит пройти контрольное обследование 5 января, после которого станет ясно, сможет ли она принять участие в домашнем чемпионате Европы.

Определен предварительный состав сборной России по шорт-треку на чемпионат Европы в Сочи Стал известен предварительный состав сборной России по шорт-треку на домашний чемпионат Европы, который пройдет в Сочи. Об этом сообщил представитель пресс-службы Союза конькобежцев России (СКР).