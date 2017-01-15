Просвирнова победила на дистанции 1000 м на ЧЕ в Турине, Константинова - третья
Россиянка Софья Просвирнова одержала победу на чемпионате Европы по шорт-треку на дистанции 1000 метров.
Второе место заняла представительница Венгрии Андреа Кеслер. Соотечественница Просвирновой Екатерина Константинова - третья.
Турин
(Италия)
Чемпионат Европы
Женщины
1000 м
1. Просвирнова (Россия) - 1.31,546
2. Кеслер (Венгрия) - 1.31,551
3. Константинова (Россия) - 1.32,214
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