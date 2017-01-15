«Нижний Новгород» дома обыграл «Цмоки-Минск»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между
«Нижним Новгородом» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 102:95 в пользу «Нижнего Новгорода».
В составе победителей самым результативным стал
Кенни Бойнтон, который набрал 23 очка. У «Цмоки-Минск» 24 очка набрал Дрю
Джойс.
«Нижний Новгород» одержал третью победу и
занимает десятое место в турнирной таблице. «Цмоки-Минск» на 11-м месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Нижний Новгород - Цмоки-Минск - 102:95
Место и дата
15 января 16:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
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