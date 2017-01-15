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«Нижний Новгород» дома обыграл «Цмоки-Минск»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 102:95 в пользу «Нижнего Новгорода».

В составе победителей самым результативным стал Кенни Бойнтон, который набрал 23 очка. У «Цмоки-Минск» 24 очка набрал Дрю Джойс.

«Нижний Новгород» одержал третью победу и занимает десятое место в турнирной таблице. «Цмоки-Минск» на 11-м месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Нижний Новгород - Цмоки-Минск - 102:95

Место и дата

15 января 16:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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