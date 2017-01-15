Елена Вяльбе: Матвеева грамотно провела свой последний этап

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась эмоциями после командного спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе.

- Мы такие счастливые! Наташа очень грамотно свой последний этап провела и на финише просто замечательно поработала. Юля тоже, понятно, отдала все свои силы на последнем круге. Когда помимо того, что есть силы, есть еще и тактически грамотные действия, это очень радует! Я благодарна девчонкам и всей сервисной группе, которая сегодня тоже сработала очень хорошо, - цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Напомним, что российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выиграли командный спринт свободным стилем на этапе Кубка мира.