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Елена Вяльбе: Матвеева грамотно провела свой последний этап

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась эмоциями после командного спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе.

- Мы такие счастливые! Наташа очень грамотно свой последний этап провела и на финише просто замечательно поработала. Юля тоже, понятно, отдала все свои силы на последнем круге. Когда помимо того, что есть силы, есть еще и тактически грамотные действия, это очень радует! Я благодарна девчонкам и всей сервисной группе, которая сегодня тоже сработала очень хорошо, - цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Напомним, что российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выиграли командный спринт свободным стилем на этапе Кубка мира.

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