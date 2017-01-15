«Манчестер Сити» потерпел разгромное поражение от «Эвертона»
«Эвертон» дома крупно обыграл «Манчестер Сити» (4:0) в 21-м туре чемпионата Англии.
У победителей отличились Ромелу Лукаку (34-я минута), Кевин Миральяс (47-я), Том Дэвис (79-я) и Адемола Лукман (90-я).
Манкунианцы с 42 очками занимают на данный момент пятое место, мерсисайдцы набрали 33 балла, но остались на седьмой строчке.
В следующем туре «Эвертон» 21 января сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», а «Манчестер Сити» в тот же день примет «Тоттенхэм».
Матч
Эвертон - Манчестер Сити - 4:0 (1:0)
Голы
Лукаку 33 (1:0). Миральяс 47 (2:0). Дэвис 79 (3:0). Лукман 90 (4:0).
Состав
Эвертон: Роблес, Бэйнс, Коулмэн, Уильямс, Мори, Дэвис, Холгейт, Бэрри (МакКарти, 74), Баркли (Лукман, 90), Миральяс (Шнайдерлин, 65), Лукаку
Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Стоунз, Сабалета (Ихеаначо, 62), Санья, Силва, Стерлинг, Туре, де Брюйне, Агуэро
Предупреждения:
Холгейт, 55; Лукаку, 90 - Силва, 75; Отаменди, 90
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
15 января 16:30, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция