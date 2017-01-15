«Эдмонтон» и «Калгари» провели чествование Викенхайзер
Перед матчем
регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» – «Калгари» прошло чествование
четырехкратной олимпийской чемпионки Хэйли Викенхайзер, которая 13 января
объявила об окончании своей карьеры.
В течение 23 лет Викенхайзер играла за сборную Канады, в составе которой сыграла на пяти Олимпиадах и 13 чемпионатах мира.
«Много факторов сошлись воедино. Возможно, самый важный заключается в моем желании пойти в медицинскую школу. Я не хочу больше откладывать это дело. Не знаю, правильное ли это время, но я думала об этом некоторые время и приняла такое решение.
Больше всего я горжусь тем, что любая девочка в Канаде может взять сумку и клюшку, прийти на каток и не чувствовать себя там негостеприимно. Играть в хоккей для девочек теперь стало нормальным. Фанаты, которые устроили мне овацию, устроили ее всему женскому хоккею», – сказал Викенхайзер.
Принимавший участие в церемонии лучший бомбардир НХЛ всех времен Уэйн Гретцки назвал Викенхайзер «женским Горди Хоу».
Матч
Эдмонтон - Калгари - 2:1 Б. (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Марун (Ньюджент-Хопкинс, Каджула), 36:24 (1:0 - бол.). Монахан (Хэмилтон Д., Годро), 36:50 (1:1).
Победный буллит:
Летесту - 2:1.
Место и дата
15 января 06:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция