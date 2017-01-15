«Эдмонтон» и «Калгари» провели чествование Викенхайзер

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» – «Калгари» прошло чествование четырехкратной олимпийской чемпионки Хэйли Викенхайзер, которая 13 января объявила об окончании своей карьеры.

В течение 23 лет Викенхайзер играла за сборную Канады, в составе которой сыграла на пяти Олимпиадах и 13 чемпионатах мира.

«Много факторов сошлись воедино. Возможно, самый важный заключается в моем желании пойти в медицинскую школу. Я не хочу больше откладывать это дело. Не знаю, правильное ли это время, но я думала об этом некоторые время и приняла такое решение.

Больше всего я горжусь тем, что любая девочка в Канаде может взять сумку и клюшку, прийти на каток и не чувствовать себя там негостеприимно. Играть в хоккей для девочек теперь стало нормальным. Фанаты, которые устроили мне овацию, устроили ее всему женскому хоккею», – сказал Викенхайзер.

Принимавший участие в церемонии лучший бомбардир НХЛ всех времен Уэйн Гретцки назвал Викенхайзер «женским Горди Хоу».