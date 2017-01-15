Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  СКА5 : 2Сибирь
Хоккей  Вашингтон- : -Филадельфия
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Манчестер Юнайтед0 : 0Ливерпуль
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Алтыбармакян: На Матче Звезд КХЛ хочу сесть в раздевалке между Ковальчуком и Дацюком

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий Запада и «СКА-Серебряных Львов» Андрей Алтыбармакян прокомментировал победу своей команды в Кубке Вызова (2:1 бул.). А также свое участие в Матче Звезд КХЛ.

- Было здорово поиграть с Антоном Первовым и Павлом Подлубошновым в одной команде, - делится впечатлениями о Кубке Вызова Алтыбармакян. - Мы прекрасно понимали, что много проблем доставят Артём Манукян и Антон Ковалёв из «Омских Ястребов», на Востоке много других хороших игроков. Но мы сумели победить, хоть и по буллитам. Буллиты - это лотерея, все помнят, как наша сборная на Молодёжном чемпионате мира проиграла. Так что я рад, что здесь мне удалось забросить. Я очень рад, что попал на Матч Звёзд, хочется сыграть с настоящими профессионалами и звездами. В раздевалке я бы хотел сесть между Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком.

Лучшими игроками Кубка Вызова, проходящего под эгидой МХЛ, были признаны Андрей Алтыбармакян («СКА-Серебряные Львы» и Павел Подлубошнов («Красная Армия») от Запада. Антон Ковалёв («Омские Ястребы») и Кирилл Цулыгин («Толпар») от Востока. Все четыре хоккеиста примут участие в Матче Звёзд КХЛ, который состоится через неделю.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль». Онлайн
Хоккей
СКА – «Сибирь». Онлайн
Футбол
«Наполи» обыграл «Пескару» и идет третьим в серии А
Футбол
Гол Наингголана принес «Роме» победу над «Удинезе»
Футбол
«Ницца» сыграла вничью с «Метцем» и остается лидером чемпионата Франции
Футбол
«Манчестер Сити» потерпел разгромное поражение от «Эвертона»
Лыжный спорт
Россиянки Белорукова и Матвеева победили в командном спринте на Кубке мира по лыжным гонкам
Биатлон
Определен состав сборной России на этап в Антхольце
Шорт-трек
Просвирнова победила на дистанции 1000 м на ЧЕ в Турине, Константинова - третья
Биатлон
Фуркад может досрочно завершить сезон
все новости