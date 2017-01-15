Андрей Алтыбармакян: На Матче Звезд КХЛ хочу сесть в раздевалке между Ковальчуком и Дацюком

Нападающий Запада и «СКА-Серебряных Львов» Андрей Алтыбармакян прокомментировал победу своей команды в Кубке Вызова (2:1 бул.). А также свое участие в Матче Звезд КХЛ.

- Было здорово поиграть с Антоном Первовым и Павлом Подлубошновым в одной команде, - делится впечатлениями о Кубке Вызова Алтыбармакян. - Мы прекрасно понимали, что много проблем доставят Артём Манукян и Антон Ковалёв из «Омских Ястребов», на Востоке много других хороших игроков. Но мы сумели победить, хоть и по буллитам. Буллиты - это лотерея, все помнят, как наша сборная на Молодёжном чемпионате мира проиграла. Так что я рад, что здесь мне удалось забросить. Я очень рад, что попал на Матч Звёзд, хочется сыграть с настоящими профессионалами и звездами. В раздевалке я бы хотел сесть между Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком.

Лучшими игроками Кубка Вызова, проходящего под эгидой МХЛ, были признаны Андрей Алтыбармакян («СКА-Серебряные Львы» и Павел Подлубошнов («Красная Армия») от Запада. Антон Ковалёв («Омские Ястребы») и Кирилл Цулыгин («Толпар») от Востока. Все четыре хоккеиста примут участие в Матче Звёзд КХЛ, который состоится через неделю.



