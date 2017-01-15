«Автодор» одержал победу над «Енисеем»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между
«Автодором» и «Енисеем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 94:87
в пользу «Автодора».
В составе победителей самым результативным стал
Николас Миннерат. Он набрал 24 очка. У «Енисея» 27 очков в активе Фрэнка
Элегара.
«Автодор» одержал четвертую победу и занимает
девятое место в турнирной таблице. У «Енисея» пять побед и восьмое место.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
15 января 16:00, Кристалл, Онлайн-трансляция
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