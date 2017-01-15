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«Автодор» одержал победу над «Енисеем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Енисеем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 94:87 в пользу «Автодора».

В составе победителей самым результативным стал Николас Миннерат. Он набрал 24 очка. У «Енисея» 27 очков в активе Фрэнка Элегара.

«Автодор» одержал четвертую победу и занимает девятое место в турнирной таблице. У «Енисея» пять побед и восьмое место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Автодор - Енисей - 94:87

Место и дата

15 января 16:00, Кристалл, Онлайн-трансляция

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