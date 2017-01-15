Илья Воробьев: Первый раз мы сыграли овертайм 3 на 3 – зрелище интересное

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».

– Хороший матч, играли две отличные команды. Первый раз мы сыграли овертайм 3 на 3 – зрелище интересное. В итоге игрок соперника потерял клюшку – нам это сыграло на руку.

– Во втором периоде немного просели по броскам.

– Ну тут, знаете, насколько тебе соперник позволяет. Соперник хорошо менялся, короткие смены, держал за счет этого темп, - передает слова Воробьева официальный сайт клуба.



Напомним, что «Магнитка» в серии буллитов взяла верх над «Торпедо» со счетом 3:2.