Определен состав сборной России на этап в Антхольце

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на шестой этап Кубка мира в Антхольце.

Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.

Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.

Таким образом, по сравнению с пятым этапом, который завершился в воскресенье в Рупольдинге, в состав команды не включен Алексей Волков.

Добавим, что этап в Антхольце пройдет с 19 по 22 января. В его программе запланированы индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.