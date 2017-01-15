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Определен состав сборной России на этап в Антхольце

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на шестой этап Кубка мира в Антхольце.

Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.

Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.

Таким образом, по сравнению с пятым этапом, который завершился в воскресенье в Рупольдинге, в состав команды не включен Алексей Волков.

Добавим, что этап в Антхольце пройдет с 19 по 22 января. В его программе запланированы индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.

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