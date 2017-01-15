Петерис Скудра: «Торпедо» немного дисциплина подводила, нахватали много удалений

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Магнитки».

– «Металлург» с победой. По игре – я считаю, что мы сыграли хорошо против чемпиона, тем более на выезде. Где-то немного дисциплина подводила, нахватали много удалений в зоне атаки. Но в принципе – хороший матч. Ни в чем ребят упрекнуть не могу. В концовке пару решений, которые мы приняли при игре 3 на 3, были не самыми хорошими. Когда ты даешь такие возможности таким мастерам – они наказывают. А в остальном всем спасибо.

– Сегодня отличились новобранцы. Насколько их можно считать дополнением к лидерам, старожилам команды?

– Ну да, это дополнение для нас – мы делали эти вещи осознанно. Мы видели, где нужно усилить команду. Где добавить скорости нашей команде. И появились эти ребята. Рад, что Гриша Желдаков забил, Макмиллан уже забивал – хорошо работает. Это «наши» ребята по своей работе и отношению к ней. Мы довольны, что они в нашей команде, - передает слова Скудры официальный сайт магнитогорской команды.



Напомним, что «Магнитка» в серии буллитов взяла верх над «Торпедо» со счетом 3:2.