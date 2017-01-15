Россиянки Белорукова и Матвеева победили в командном спринте на Кубке мира по лыжным гонкам
В Тоблахе (Италия) прошел этап Кубка мира по
лыжным гонкам. В командном спринте у женщин победили Юлия Белорукова и Наталья
Матвеева.
Результат россиянок – 18 минут 0,9 секунды. Всего
на 0,1 секунды они опередили сборную Швеции. Третье место заняла сборная
Норвегии, которая показала то же время, что шведки.
У мужчин победу одержала сборная Канады, за
которую выступали Лен Вальяс и Алекс Харви. В тройку призеров также
попали сборные Швеции и Италии. Две российские команды заняли, соответственно,
седьмое и 12-е место.
Лыжные гонки. Кубок мира
Тоблах (Италия)
Женщины. Командный спринт
Свободный стиль
1. Россия (Юлия Белорукова, Наталья Матвеева) 18.00,9
2. Швеция (Ида Ингермарсдоттер, Анна Фальк) + 0,1
3. Норвегия (Астрид Якобсен, Майкен Касперсен
Фалла) + 0,1
Мужчины. Командный спринт
Свободный стиль
1. Канада (Лен Вальяс, Алекс Харви) 16.02,1
2. Швеция (Карл-Йохан Вестберг, Оскар Свенссон) + 0,5
3. Италия (Дитмар Неклер, Федерико Пеллегрино) + 0,6…
7. Россия (Глеб Ретивых, Николай Морилов) + 3,0…
12. Россия (Антон Гафаров, Никита Крюков) + 6,4.