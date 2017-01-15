Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  СКА5 : 2Сибирь
Хоккей  Вашингтон- : -Филадельфия
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Манчестер Юнайтед0 : 0Ливерпуль
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россиянки Белорукова и Матвеева победили в командном спринте на Кубке мира по лыжным гонкам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тоблахе (Италия) прошел этап Кубка мира по лыжным гонкам. В командном спринте у женщин победили Юлия Белорукова и Наталья Матвеева.

Результат россиянок – 18 минут 0,9 секунды. Всего на 0,1 секунды они опередили сборную Швеции. Третье место заняла сборная Норвегии, которая показала то же время, что шведки.

У мужчин победу одержала сборная Канады, за которую выступали Лен Вальяс и Алекс Харви. В тройку призеров также попали сборные Швеции и Италии. Две российские команды заняли, соответственно, седьмое и 12-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира

Тоблах (Италия)

Женщины. Командный спринт

Свободный стиль

1. Россия (Юлия Белорукова, Наталья Матвеева) 18.00,9

2. Швеция (Ида Ингермарсдоттер, Анна Фальк) + 0,1

3. Норвегия (Астрид Якобсен, Майкен Касперсен Фалла) + 0,1

Мужчины. Командный спринт

Свободный стиль

1. Канада (Лен Вальяс, Алекс Харви) 16.02,1

2. Швеция (Карл-Йохан Вестберг, Оскар Свенссон) + 0,5

3. Италия (Дитмар Неклер, Федерико Пеллегрино) + 0,6…

7. Россия (Глеб Ретивых, Николай Морилов) + 3,0…

12. Россия (Антон Гафаров, Никита Крюков) + 6,4.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Елена Вяльбе: Матвеева грамотно провела свой последний этапПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась эмоциями после командного спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе.Наталья Матвеева: Хотела бы поблагодарить моего сервисмена и тренераРоссийская лыжница Наталья Матвеева после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия) поблагодарила своего тренера Маркуса Крамера и сервисмена.Елена Вяльбе: Мы в шоке от победы Матвеевой!Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась эмоциями от победы россиянки Натальи Матвеевой на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия).Матвеева выиграла лыжный спринт на этапе Кубка мира в ИталииНа этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия) состоялись соревнования по спринту свободным стилем. У женщин победу одержала российская спортсменка Наталья Матвеева.Максим Вылегжанин: Я получил от FIS письмо с уведомлением об отстраненииРоссийский лыжник Максим Вылегжанин получил от Международной федерации лыжного спорта (FIS) официальное уведомление о временном отстранении от соревнований.«Многие спортсмены поддались оголтелой антироссийской пропаганде»«Многие спортсмены поддались оголтелой антироссийской пропаганде»Старший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков рассказал, как в команде пережили сообщение об отстранении лыжников от соревнований.Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков: Ребят не обвиняют в применении допингаСтарший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков в интервью «Советскому спорту» рассказал, в чем обвиняют его спортсменов.Никита Крюков: Планирую выйти на пик формы в февралеОлимпийский чемпион в лыжных гонках Никита Крюков пока продолжает испытывать проблемы со спиной и рассчитывает выйти на пик формы в феврале.Александр Бессмертных: На «Тур де Ски» хотелось бы попасть в первую десяткуРоссийский лыжник Александр Бессмертных ставит перед собой целью стабильное выступление на многодневке «Тур де Ски» и попадание в итоговую десятку.Легков и Вылегжанин попали в список подозреваемых, Черноусов может стать чемпионом Сочи«Советский спорт» получил неофициальное подтверждение ранее появившейся информации об именах российских лыжников, временно отстраненных от участия в соревнованиях.Легков и Вылегжанин находятся в числе шестерых отстраненных российских лыжниковСтало известно, кто из российских лыжников получил временное отстранение от соревнований по подозрению в употреблении допинга. Среди них есть Александр Легков и Максим Вылегжанин.Никита Крюков об отстранении российских лыжников: Нельзя мешать спорт и политикуОлимпийский чемпион 2010 года, серебряный призер Олимпиады-2014 Никита Крюков поделился своим мнением о ситуации с российскими лыжниками. Напомним, шесть из них были временно отстранены по подозрению в употреблении допинга.Федерация лыжных гонок России: Фамилии отстраненных спортсменов названы не будутФедерация лыжных гонок России опубликовала заявление в связи с решением FIS об отстранении шестерых российских лыжников. В частности, было отмечено, что фамилии наказанных спортсменов названы не будут.Елена Вяльбе: Российские лыжники не принимали допинг. Это похоже на пакости РодченковаПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о временном отстранении российских лыжников из-за подозрений в употреблении допинга. Она считает, что обвинения в их адрес не соответствуют действительности.Шесть российских лыжников отстранены от соревнований из-за допингаШесть лыжников из России временно отстранены от соревнований по лыжным гонкам в связи с подозрением в употреблении запрещенных препаратов. Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS).Сборная России по лыжным гонкам может пропустить ЧМ-2017 из-за дисквалификацииСборная России по лыжным гонкам в полном составе может быть дисквалифицирована и не допущена до чемпионата мира в Лахти, который стартует 22 февраля.Все золото Америки! Как Репилов победил в Парк-Сити, а Третьяков – в Лэйк-ПлэсидВсе золото Америки! Как Репилов победил в Парк-Сити, а Третьяков – в Лэйк-ПлэсидКакие медали – не считая биатлонных – завоевали россияне на этапах Кубка мира по зимним видам спорта за минувший уик-энд.Мужская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете, победили норвежцыНа этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ля Клуза (Франция) прошла мужская эстафета 4х8 км. Сборная России заняла второе место, уступив только сборной Норвегии.Елена Вяльбе: В чистоте наших лыжников уверена на сто процентовЕлена Вяльбе: В чистоте наших лыжников уверена на сто процентовПрезидент Федерации лыжных гонок России – возможной отмене финала Кубка мира в Тюмени и чистоте наших лыжников.Елена Вяльбе: Думаю, вторая часть доклада Макларена может коснуться лыжных гонокПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала отмену проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи.
Главные новости
Футбол
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль». Онлайн
Хоккей
СКА – «Сибирь». Онлайн
Футбол
«Наполи» обыграл «Пескару» и идет третьим в серии А
Футбол
Гол Наингголана принес «Роме» победу над «Удинезе»
Футбол
«Ницца» сыграла вничью с «Метцем» и остается лидером чемпионата Франции
Футбол
«Манчестер Сити» потерпел разгромное поражение от «Эвертона»
Лыжный спорт
Россиянки Белорукова и Матвеева победили в командном спринте на Кубке мира по лыжным гонкам
Биатлон
Определен состав сборной России на этап в Антхольце
Шорт-трек
Просвирнова победила на дистанции 1000 м на ЧЕ в Турине, Константинова - третья
Биатлон
Фуркад может досрочно завершить сезон
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Наталья Матвеева
Наталья Матвеевавсе новости
Юлия Белорукова
Юлия Белоруковавсе новости