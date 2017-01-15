Россиянки Белорукова и Матвеева победили в командном спринте на Кубке мира по лыжным гонкам

В Тоблахе (Италия) прошел этап Кубка мира по лыжным гонкам. В командном спринте у женщин победили Юлия Белорукова и Наталья Матвеева.

Результат россиянок – 18 минут 0,9 секунды. Всего на 0,1 секунды они опередили сборную Швеции. Третье место заняла сборная Норвегии, которая показала то же время, что шведки.

У мужчин победу одержала сборная Канады, за которую выступали Лен Вальяс и Алекс Харви. В тройку призеров также попали сборные Швеции и Италии. Две российские команды заняли, соответственно, седьмое и 12-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира

Тоблах (Италия)

Женщины. Командный спринт

Свободный стиль

1. Россия (Юлия Белорукова, Наталья Матвеева) 18.00,9

2. Швеция (Ида Ингермарсдоттер, Анна Фальк) + 0,1

3. Норвегия (Астрид Якобсен, Майкен Касперсен Фалла) + 0,1

Мужчины. Командный спринт

Свободный стиль

1. Канада (Лен Вальяс, Алекс Харви) 16.02,1

2. Швеция (Карл-Йохан Вестберг, Оскар Свенссон) + 0,5

3. Италия (Дитмар Неклер, Федерико Пеллегрино) + 0,6…

7. Россия (Глеб Ретивых, Николай Морилов) + 3,0…

12. Россия (Антон Гафаров, Никита Крюков) + 6,4.