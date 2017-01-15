Илья Самсонов: К плей-офф «Магнитка» подойдет в оптимальной форме
Голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов подвел итоги победы над «Торпедо».
– Хорошая игра, команда у соперника рабочая. Матч боевой, выиграли в овертайме – мы очень хотели победить. Спасибо за поздравления с победой!
– «Металлург» в
последних матчах часто оказывается в
роли догоняющих по ходу игры. Насколько
это психологически тяжело?
– Да нормально – у нас сильная команда, у нас талантливые ребята все. Понятно, что это надо менять, ведь лучше вести в счете, чем проигрывать, но есть, как есть. Будем переламывать.
- Тяжелая
неделя, перелеты, акклиматизация. Какое
самочувствие?
– Да, согласен, непростая, да еще приболел чуть-чуть. Сейчас набираю форму, с каждым днем все лучше и лучше себя чувствую. Понятно, что тяжело, есть огрехи кое-какие, но думаю, что все исправим и к плей-офф подойдем в оптимальной форме, - передает слова Самсонова пресс-служба «Металлурга».
Матч
Металлург Мг - Торпедо - 3:2 О.Т. (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Желдаков (Даугавиньш, Батлер), 3:21 (0:1). Сантала (Филиппи), 7:26 (1:1 - бол.). МакМиллан (Галузин, Осипов), 33:29 (1:2). Зарипов (Ли), 38:08 (2:2). Ли (Мозякин, Коварж), 62:34 (3:2).
Место и дата
15 января 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция