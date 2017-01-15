Илья Самсонов: К плей-офф «Магнитка» подойдет в оптимальной форме

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов подвел итоги победы над «Торпедо».

– Хорошая игра, команда у соперника рабочая. Матч боевой, выиграли в овертайме – мы очень хотели победить. Спасибо за поздравления с победой!

– «Металлург» в последних матчах часто оказывается в роли догоняющих по ходу игры. Насколько это психологически тяжело?

– Да нормально – у нас сильная команда, у нас талантливые ребята все. Понятно, что это надо менять, ведь лучше вести в счете, чем проигрывать, но есть, как есть. Будем переламывать.

- Тяжелая неделя, перелеты, акклиматизация. Какое самочувствие?

– Да, согласен, непростая, да еще приболел чуть-чуть. Сейчас набираю форму, с каждым днем все лучше и лучше себя чувствую. Понятно, что тяжело, есть огрехи кое-какие, но думаю, что все исправим и к плей-офф подойдем в оптимальной форме, - передает слова Самсонова пресс-служба «Металлурга».

