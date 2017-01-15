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Илья Самсонов: К плей-офф «Магнитка» подойдет в оптимальной форме

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов подвел итоги победы над «Торпедо».

– Хорошая игра, команда у соперника рабочая. Матч боевой, выиграли в овертайме – мы очень хотели победить. Спасибо за поздравления с победой!

«Металлург» в последних матчах часто оказывается в роли догоняющих по ходу игры. Насколько это психологически тяжело?
– Да нормально – у нас сильная команда, у нас талантливые ребята все. Понятно, что это надо менять, ведь лучше вести в счете, чем проигрывать, но есть, как есть. Будем переламывать.

- Тяжелая неделя, перелеты, акклиматизация. Какое самочувствие?
– Да, согласен, непростая, да еще приболел чуть-чуть. Сейчас набираю форму, с каждым днем все лучше и лучше себя чувствую. Понятно, что тяжело, есть огрехи кое-какие, но думаю, что все исправим и к плей-офф подойдем в оптимальной форме, - передает слова Самсонова пресс-служба «Металлурга».

Матч

Металлург Мг - Торпедо - 3:2 О.Т. (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Желдаков (Даугавиньш, Батлер), 3:21 (0:1). Сантала (Филиппи), 7:26 (1:1 - бол.). МакМиллан (Галузин, Осипов), 33:29 (1:2). Зарипов (Ли), 38:08 (2:2). Ли (Мозякин, Коварж), 62:34 (3:2).

Место и дата

15 января 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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