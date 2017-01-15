Грэйси Голд: Мне нравилась Сотникова, как и другие русские фигуристы

Американская фигуристка Грэйси Голд высказалась о допинг-расследовании в отношении российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Сочи.

В конце декабря итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило о том, что олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали из-за манипуляций с допинг-пробами.

«Насколько я знаю, расследование продолжается, поэтому я не могу говорить на эту тему. Я считаю, что допинг – это нечестно по отношению к другим спортсменам. Это то, что я могу сказать об этой ситуации. Я всегда выбирала чистый спорт и выступала как чистый спортсмен.

Думаю, никто не ожидал, что допинговый скандал в Сочи примет такие масштабы, по крайней мере, если судить по заголовкам.

Я соревновалась с Аделиной на протяжении многих лет. Мне нравилась она. Она по-прежнему милая. Мы выступали с ней на разных шоу. И других русских я считаю прекрасными людьми несмотря на то, что сейчас они ассоциируются с допингом», – приводит Yahoo Sports слова Голд.

Напомним, на Олимпийских играх в Сочи Голд заняла четвертое место в личном турнире и выиграла бронзу в командном.