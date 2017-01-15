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«Ницца» сыграла вничью с «Метцем» и остается лидером чемпионата Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 20-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Метцем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«Ницца» не сумела одержать победу, но с 45 очками остается лидером чемпионата Франции. Вторым идет «Монако», у которого 42 очка и сегодняшний матч против «Марселя» в запасе. «Метц» на последнем месте, у него 18 очков.

Чемпионат Франции. Лига 1

20-й тур

Матч

Ницца - Метц - 0:0

Состав

Ницца: Бенитес, Перейра, Данте, Дальберт, Байсс, Суке, Сарр, Сипрьен, Лусамба (Марсель, 67), Козьелло, Плеа (Донис, 81)

Метц: Дидийон, Филиппс, Синьорино, Баллью, Милан, Фалетт, Коад, Молле (Лейен, 86), Диалло (Вион, 80), Нгуэтт

Предупреждения:

Сарр, 39; Козьелло, 75 - Диань, 73

Судья:

Бартоломью Варела (Франция)

Место и дата

15 января 17:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

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