«Ницца» сыграла вничью с «Метцем» и остается лидером чемпионата Франции
Матч 20-го тура чемпионата Франции между «Ниццей»
и «Метцем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
«Ницца» не сумела одержать победу, но с 45 очками
остается лидером чемпионата Франции. Вторым идет «Монако», у которого 42 очка и
сегодняшний матч против «Марселя» в запасе. «Метц» на последнем месте, у него
18 очков.
Чемпионат Франции. Лига 1
20-й тур
Матч
Состав
Ницца: Бенитес, Перейра, Данте, Дальберт, Байсс, Суке, Сарр, Сипрьен, Лусамба (Марсель, 67), Козьелло, Плеа (Донис, 81)
Метц: Дидийон, Филиппс, Синьорино, Баллью, Милан, Фалетт, Коад, Молле (Лейен, 86), Диалло (Вион, 80), Нгуэтт
Предупреждения:
Сарр, 39; Козьелло, 75 - Диань, 73
Судья:
Бартоломью Варела (Франция)
Место и дата
15 января 17:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция
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