Гол Наингголана принес «Роме» победу над «Удинезе»

«Удинезе» дома уступил «Роме» (0:1) в 20-м туре чемпионата Италии.

Единственный мяч на 12-й минуте забил полузащитник гостей Раджа Наингголан.

Римляне набрали 44 очка и теперь на один балл отстают от лидирующего «Ювентуса», но у туринской команды в запасе гостевая игра против «Фиорентины».

«Удинезе» с 25 очками - на 12-й строчке.

В следующем туре «Рома» 22 января примет «Кальяри», а ее сегодняшний соперник в тот же день сыграет на выезде с «Эмполи».





