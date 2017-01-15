Гол Наингголана принес «Роме» победу над «Удинезе»
«Удинезе» дома уступил «Роме» (0:1) в 20-м туре чемпионата Италии.
Единственный мяч на 12-й минуте забил полузащитник гостей Раджа Наингголан.
Римляне набрали 44 очка и теперь на один балл отстают от лидирующего «Ювентуса», но у туринской команды в запасе гостевая игра против «Фиорентины».
«Удинезе» с 25 очками - на 12-й строчке.
В следующем туре «Рома» 22 января примет «Кальяри», а ее сегодняшний соперник в тот же день сыграет на выезде с «Эмполи».
Матч
Голы
Наингголан 12 (0:1).
Состав
Удинезе: Карнезис, Самир, Ларанжейра, Фелипе, Фараони, Кумс (Эвандро, 74), Янкто (Перица, 52), Фофана, де Пауль, Теро, Сапата (Хальфредссон, 69)
Рома: Щесны, Фацио, Жуан, Манолас, Эмерсон, Бруно Перес, Строотман, Паредес, Наингголан, Эль-Шаарави (Тотти, 63), Джеко
Предупреждения:
Фелипе, 75; Фофана, 77 - Жуан, 40
Судья:
Антонио Дамато (Италия)
Место и дата
15 января 17:00, Фриули, Онлайн-трансляция