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Гол Наингголана принес «Роме» победу над «Удинезе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Удинезе» дома уступил «Роме» (0:1) в 20-м туре чемпионата Италии.

Единственный мяч на 12-й минуте забил полузащитник гостей Раджа Наингголан.

Римляне набрали 44 очка и теперь на один балл отстают от лидирующего «Ювентуса», но у туринской команды в запасе гостевая игра против «Фиорентины».

«Удинезе» с 25 очками - на 12-й строчке.

В следующем туре «Рома» 22 января примет «Кальяри», а ее сегодняшний соперник в тот же день сыграет на выезде с «Эмполи».

Матч

Удинезе - Рома - 0:1 (0:1)

Голы

Наингголан 12 (0:1).

Состав

Удинезе: Карнезис, Самир, Ларанжейра, Фелипе, Фараони, Кумс (Эвандро, 74), Янкто (Перица, 52), Фофана, де Пауль, Теро, Сапата (Хальфредссон, 69)

Рома: Щесны, Фацио, Жуан, Манолас, Эмерсон, Бруно Перес, Строотман, Паредес, Наингголан, Эль-Шаарави (Тотти, 63), Джеко

Предупреждения:

Фелипе, 75; Фофана, 77 - Жуан, 40

Судья:

Антонио Дамато (Италия)

Место и дата

15 января 17:00, Фриули, Онлайн-трансляция



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