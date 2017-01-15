Сергей Чепиков: Шипулину не стоит расстраиваться из-за упущенной бронзы

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков высказался о выступлении российского биатлониста Антона Шипулинна этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

- Были сложные погодные условия, очень многое зависело от того, как работают лыжи. Видно было, что на подъемах Антон очень хорошо себя чувствовал, не давал шансов соперникам. Но перед самым финишем, а я сам много раз бегал в Рупольдинге и знаю, что такое длинные спуски, возможно, где-то не так сработали лыжи. Может, это является причиной проигрыша. В спринтерской гонке, хоть у Антона и было три промаха, он достаточно быстро бежал ногами. Думаю, ему не нужно сильно расстраиваться, - цитирует Чепикова «Р-Спорт».

Напомним, что в Рупольдинге мужскую гонку преследования выиграл ее француз Мартен Фуркад, а россиянин Антон Шипулин стал четвертым.

Добавим, что россиянин Антон Шипулин занимает третье место в общем зачете Кубка мира по биатлону после пятого этапа в немецком Рупольдинге.