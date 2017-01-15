«Лацио» обыграл «Аталанту»
Матч 20-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и
«Аталантой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лацио».
В составе победителей отличились Сергей
Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле (с пенальти). У «Аталанты» гол забил Андреа
Петанья.
«Лацио» набрал 40 очков и занимает четвертое
место в чемпионате Италии. У «Аталанты» 35 очков и седьмое место.
Чемпионат Италии. Серия А
20-й тур
Матч
Голы
Петанья 21 (0:1). Милинкович-Савич 45 (1:1). Иммобиле 68 (2:1).
Состав
Лацио: Маркетти, Раду, де Врей, Баштуш, Милинкович-Савич, Билья, Лулич, Пароло, Луис Альберто (Патрик, 55), Андерсон (Фортуна, 82), Иммобиле (Джорджевич, 86)
Аталанта: Бериша, Масьелло, Конти, Зуканович (Д'Алессандро, 78), Конко (Грасси, 27), Петанья, Куртич (Палоски, 74), Фройлер, Спинацолла, Гомес
Предупреждения:
Иммобиле, 22; Пароло, 43; Лулич, 59; Билья, 87; Милинкович-Савич, 89 - Конти, 55; Грасси, 90
Судья:
Лука Паиретто (Италия)
Место и дата
15 января 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция