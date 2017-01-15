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Террьен провел 800-й матч в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:4) стал для главного тренера «Монреаля» Мишеля Террьена 800-м в НХЛ.

Террьен дебютировал в НХЛ в сезоне 2000/2001, когда получил назначение в «Монреале» после отставки Алена Виньо. В 2002 году «Канадиенс» под руководством Террьена дошли до полуфинала плей-офф Восточной конференции, где проиграли «Каролине». А по ходу следующего сезона канадец был уволен из клуба.

Следующие два с половиной года Террьен был главным тренером фарм-клуба «Питтсбурга» в АХЛ – «Уилкс-Бэрри Скрэнтон Пингвинс» и в декабре 2005 года возглавил главную команду «пингвинов» в НХЛ.

Вместе с «Питтсбургом» Террьен дошел до финала Кубка Стэнли 2008 года, но был отправлен в отставку после 57 матчей следующего сезона, по итогам которого команда стала чемпионом НХЛ.

5 июня 2012 года Террьен вернулся в «Монреаль» и в четырех сезонах трижды выходил в плей-офф.

Добавим, что по числу матчей в истории клуба 53-летний Террьен занимает четвертое место.

Матч

Монреаль - Рейнджерс - 5:4 (0:1, 2:2, 3:1)

Голы:

Пирри (Степан, Макдона), 12:24 (0:1 - бол.). Гальченюк (Пачиоретти, Барберо), 23:08 (1:1). Нэш (Бучневич, Хэйс), 26:20 (1:2). Флинн (Петри, Дано), 27:58 (2:2). Миллер (Хэйс), 31:07 (2:3 - мен.). Емелин (Байрон, Дано), 50:53 (3:3). Пачиоретти (Рэдмонд), 51:29 (4:3). Байрон (Емелин, Дано), 51:55 (5:3). Степан (Зукарелло, Холден), 54:53 (5:4).

Место и дата

15 января 03:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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