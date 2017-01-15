Террьен провел 800-й матч в НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:4) стал для главного тренера «Монреаля» Мишеля Террьена 800-м в НХЛ.

Террьен дебютировал в НХЛ в сезоне 2000/2001, когда получил назначение в «Монреале» после отставки Алена Виньо. В 2002 году «Канадиенс» под руководством Террьена дошли до полуфинала плей-офф Восточной конференции, где проиграли «Каролине». А по ходу следующего сезона канадец был уволен из клуба.

Следующие два с половиной года Террьен был главным тренером фарм-клуба «Питтсбурга» в АХЛ – «Уилкс-Бэрри Скрэнтон Пингвинс» и в декабре 2005 года возглавил главную команду «пингвинов» в НХЛ.

Вместе с «Питтсбургом» Террьен дошел до финала Кубка Стэнли 2008 года, но был отправлен в отставку после 57 матчей следующего сезона, по итогам которого команда стала чемпионом НХЛ.

5 июня 2012 года Террьен вернулся в «Монреаль» и в четырех сезонах трижды выходил в плей-офф.

Добавим, что по числу матчей в истории клуба 53-летний Террьен занимает четвертое место.