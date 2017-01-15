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Чон «TY» Тае Янг стал чемпионом WESG 2016 по StarCraft II

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Кореец Чон «TY» Тае Янг победил на турнире World Electronic Sports Games 2016 по StarCraft II.

В финале TY обыграл соотечественника Чо «Maru» Сон Чу со счетом 4:3.

За победу Тае Янг получит 200 000 долларов, а Сон Чу увезет домой 100 000 долларов.

World Electronic Sports Games проходил с 12 по 15 января в китайском городе Чанчжоу. Призовой фонд турнира по StarCraft II составил 402 000 долларов.

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