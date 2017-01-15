СКА разгромил «Сибирь» и побил собственный рекорд по заброшенным шайбам за сезон
СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 6:2.
Счет в матче на первой минуте открыл Евгений Дадонов. На 28-й и 32-й минуте гости забросили свои шайбы усилиями Константина Окулова и Йоонаса Кемппайнена, однако в течение 32-й минуты Павел Дацюк и Никита Гусев вернули преимущество армейцам.
На 45-й минуте Илья Каблуков реализовал большинство, через минуту Вадим Шипачев вновь забросил в численном преимуществе, а на 52-й минуте Дадонов оформил дубль и установил окончательный счет.
СКА забросил в этом матче 214-ю шайбу, тем самым побив собственный рекорд сезона-2014/15 - 210 голов.
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После этого матча петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 118 очков. Новосибирцы с 65 очками расположились на 10-м месте на Востоке.
Следующий матч СКА проведет 19 января против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Сибирь» 23 января встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком».
Матч
СКА - Сибирь - 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Голы:
Дадонов 0:58 (1:0). Окулов (Полашек, Миловзоров), 27:26 (1:1). Кемппайнен (Артюхин), 31:23 (1:2). Дацюк 32:05 (2:2). Гусев (Шипачёв), 32:39 (3:2). Каблуков (Ковальчук, Белов), 44:21 (4:2 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 45:40 (5:2 - бол.). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:55 (6:2).
Место и дата
15 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция