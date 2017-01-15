СКА разгромил «Сибирь» и побил собственный рекорд по заброшенным шайбам за сезон

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 6:2.

Счет в матче на первой минуте открыл Евгений Дадонов. На 28-й и 32-й минуте гости забросили свои шайбы усилиями Константина Окулова и Йоонаса Кемппайнена, однако в течение 32-й минуты Павел Дацюк и Никита Гусев вернули преимущество армейцам.

На 45-й минуте Илья Каблуков реализовал большинство, через минуту Вадим Шипачев вновь забросил в численном преимуществе, а на 52-й минуте Дадонов оформил дубль и установил окончательный счет.

СКА забросил в этом матче 214-ю шайбу, тем самым побив собственный рекорд сезона-2014/15 - 210 голов.

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После этого матча петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 118 очков. Новосибирцы с 65 очками расположились на 10-м месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 19 января против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Сибирь» 23 января встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком».